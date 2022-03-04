По словам Подоляка, мир наконец осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне.

Канцлер Германии Олаф Шольц проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о предоставлении гуманитарных коридоров для жителей Украины, которые страдают от военного нападения РФ.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Прямо сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне", - написал он.

По словам Подоляка, с украинской стороны ответственны за гуманитарные коридоры Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Как сообщал УНИАН, 3 марта состоялся второй раунд переговоров. Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров.

Единственное, стороны достигли взаимопонимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также доставки медикаментов и пищевых продуктов до мест жестоких боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится.

По состоянию на 4 марта создании гуманитарных коридоров нуждаются населенные пункты в Сумской (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка), Черниговской (восточная и северная части Черниговщины), Харьковской (вся область, кроме юго-восточной части), Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка), Николаевской (Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления), Запорожской (Токмацкое, Бердянское, Великобелозерское направления), Херсонской (Чаплынка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления), Луганской и Донецкой областях (Волновахский, Мариупольский районы) и другие.

Украина просит Красный Крест срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров, как об этом договорились во время переговоров с Россией.

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