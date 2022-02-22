Сейчас 12 единиц пожарно-спасательной техники ожидают на подъезде к городу.

Спасатели не могут начать тушить трансформаторы на ТЭС в Счастье на Луганщине из-за обстрелов российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на тушение пожара направлено 12 единиц техники, которая в настоящее время сосредоточена на подъезде к Счастью и будет направлена после прекращения обстрелов.

"Обстрелы продолжаются, техника ГСЧС находится в готовности. По словам персонала, распространения пожара за пределы трансформаторной площадки в настоящее время нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, около 12: 30 сегодня, 22 февраля, в Счастье на Луганщине в результате обстрела с временно неподконтрольной территории снаряд попал в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием трансформатора, разливом масла и переброской огня на соседний трансформатор.

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