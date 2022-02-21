Оба попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с РФ.

Главарь "ДНР" Деним Пушилин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Об этом сообщают российские СМИ.

"От имени народа "ДНР" просим вас признать "республику" как независимое демократическое правовое социальное государство", - заявил Пушилин.

При этом он попросил президента РФ рассмотреть возможность заключение договора о сотрудничестве, в том числе оборонной сфере.

Отмечается, что Пасечник обратился с похожей просьбой.

Ситуация на Донбассе - что известно

17 февраля подконтрольные России оккупанты на Донбассе резко нарастили число обстрелов. 18 февраля главари подконтрольных Кремлю террористов "ЛДНР" заявили о немедленной эвакуацию женщин и детей из ОРДЛО в Россию. После чего следовала череда взрывов на неподконтрольной Украине территории.

19 февраля главарь подконтрольных Кремлю террористов "ДНР" Денис Пушилин, а вслед за ним и главарь российских наемников "ЛНР" Леонид Пасечник подписали "указы" о всеобщей мобилизации.

Все это время боевики обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

20 февраля основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский со ссылкой на источники, главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник улетели в Москву.