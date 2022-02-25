Военный не успел покинуть мост.

Российская Федерация второй день подряд атакует Украину на многих направлениях. Военные достойно держат оборону и рискуют собственной жизнью ради безопасности Украины. Особенно горячо было на Крымском перешейке, где одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение на подрыв Генического автомобильного моста.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но отойти оттуда он не успел. По словам собратьев Виталий вышел на связь, и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону", - говорится в сообщении.

Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении матросу Скакуну Виталию государственной награды.

"Российские оккупанты, знайте, под вашими ногами будет гореть земля! Мы будем драться пока живем! И пока живы будем драться", - отметили в Генштабе.