Российские элиты понимают, что это крах РФ и это соответственно ответственность не только Путина, а и их лично.

Генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что президент РФ Владимир Путин ослаб и появились условия для ведения переговоров по смене режима, а контакты спецслужб РФ и США уже начались.

"Даже в начале войны многие известные политики и генералы ФСБ были против войны. Но эти настроения не могли проявляться, потому что Путин жёстко принимал так сказать решения в отношении своих соратников в плане их устранения. Вот поэтому на тот момент рисковать никто не хотел. Но тепер ослабляется ситуация и возникают именно четкие условия для ведения тайных переговоров (между ФСБ с ЦРУ - ред.) про условия смены режима в России", - сказал он в эфире.

Эксперт отметил, что они понимают, что это крах России и это соответственно ответственность не только Путина, а и их лично.

"Сейчас переговоры с западом можгут стать индульгенцией для того, чтобы уйти от ответственности. Примерно схема: они сейчас начинают работать с другими разведками США или третьих стран, они постепенно будут проводить операции по дезорганизации ситуации в России по ослаблению самого Путина. Посодействуют в некоторой степени западу в плане формирования нового режима в России: более демократического, который прекратит войну и заключит соглашение и даже перспективу выборов, но сохранить стабильность и сохранить самое главное - аргумент для Запада о контроле за ядерным потенциалом, чего он очень боится", - сказал Маломуж.

Он отметил, что предпосылки ослабления режима Путина появляются большие и потому уже многие хотят договариваться о себе и о перспективах России соответственно.

"Перспектива уже как бы следующий этап: или это будет распад или это будет все-таки режим, который условно состоит с военных, политиков и бизнесменов, которые будут вести именно системные изменения в Российской Федерации с учетом уже новых реалий, но уже проигрыша на поле боя и репараций Украине. Но это далекое будущее, а сейчас только идут, переговоры неофициальные, они усилятся с учетом наших побед на фронте, это однозначно, и разведки вот это все активно будут использовать", - добавил Маломуж.

Заявления ЦРУ о контактах с РФ

Вооруженный мятеж главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был вызовом российскому государству, который продемонстрировал разрушительный эффект войны России в Украине. Об этом директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Бернс также отметил, что война стала стратегической неудачей России, выявив ее военную слабость и нанеся ущерб российской экономике на годы вперед, в то время как военный альянс НАТО рос и укреплялся. Он добавил, что недовольство в России войной против Украины создает редкую возможность вербовать шпионов - и ЦРУ воспользуется этим.

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