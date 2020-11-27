В эфире прозвучала история от якобы жительницы ОРДЛО.

Украинский телеканал "Наш" в очередной раз угодил в скандал, повторив тезисы российской пропаганды о ситуации на Донбассе.

На это обратил внимание журналист и представитель Украины на минских переговорах Денис Казанский, опубликовав запись из эфира телеканала в своем Телеграм.

"Раньше фейки про распятых мальчиков и изнасилованных карателями бабушек показывали российские СМИ. А теперь этим занимаются уже украинские телеканалы", - пишет журналист.

Читайте такжеОбстрелы, фейки и стягивание техники: в Минобороны рассказали, как РФ поддерживает уровень напряжения на Донбассе

На видео можно увидеть, как в эфир звонит якобы жительница ОРДЛО и говорит, что "лично видела, как украинский самолет бомбил мирных жителей Донбасса, и в кабине было видно летчика, который сидел и смеялся".

"Никто из ведущих, разумеется, не пояснил, что такого быть не может. Эта дичь выдается за чистую монету", - написал Казанский.

На записи также видно, что на включении в эфире была экс-"регионал" Елена Бондаренко, которая во время рассказа "жительницы Донбасса" утвердительно кивает головой. Слушая этот рассказ, один из ведущих эфира лишь спросил: "Смеется, прямо?".

Данный эпизод - не единственный скандальный для телеканала "Наш". Ранее в его эфире показали опрос зрителей, по результатам которого 76% опрошенных якобы поддержали выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН