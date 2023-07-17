Руководство США и само должно быть в этом заинтересовано с учётом будущих президентских выборов.

Украина уже к концу этого года может победить в войне против российских оккупантов, если получит истребители F-16 уже в октябре.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан, комментируя новость о том, что Соединённые Штаты Америки наконец дали формальное согласие на обучение украинских пилотов на этих самолётах в ряде европейских стран.

"Скорее всего, это будет эскадрилья. В эскадрилье 12 самолётов, 12 лётчиков. Обучение займёт около трёх месяцев. Реально самолёты могут появиться в октябре, если мы все вместе додавим Белый дом, а его можно додавить, потому что у Белого дома впереди выборы (президента США – УНИАН) и общественное мнение очень сильно влияет на принятие решений. С авиацией мы можем закончить войну в этом году, до сих пор это окно возможностей открыто", - сказал он.

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По словам Свитана, получение американских истребителей не только даст преимущество на поле боя, но и существенно уменьшить украинские потери.

"Если в октябре появятся F-16, хотя бы одна бригада, это три эскадрильи, или две бригады по две эскадрильи, хотя бы полсотни самолётов, это кардинально изменит тип боевых действий на линии фронта, причём независимо от погодных условий. Мы не будем зависеть от грозы дождя и тому подобное. С авиацией всё намного проще и быстрее, мы уменьшим потери в десять раз точно. И трёх месяцев – октябрь, ноябрь и декабрь – нам хватит, чтобы выйти на госграницу", - сказал он.

В то же время, отметил эксперт, если Украина получит F-16 в марте 2024 года, то точно будет летняя военная кампания, которая будет проходить в таком режиме, как сейчас.

Также Свитан указал, что для быстрого завершения войны Украине нужны не только F-16, но и дальнобойные ракеты ATACMS.

"Как беспилотники работают по мосту, так же будут работать ATACMS. В Крыму 150 стационарных военных объектов. По линии фронта около 250-300 стационарных военных объектов. Нам надо как минимум около 1000 ракет типа ATACMS, чтобы отработать эти военные объекты на больших расстояниях. Того количества ракет Storm Shadow и SCALP, которые нам передали, недостаточно для уничтожения всех цепочек поставок военной продукции на линию фронта", - сказал он.

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 – последние новости

Вечером 16 июля стало известно, что США дали формальное согласие на обучение украинских пилотов на F-16 в ряде стран Европы. Это необходимо, поскольку пилоты ознакомятся с секретными техническими характеристиками самолетов.

Сегодня, 17 июля, спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что обучение пилотов на F-16 будет происходить в несколько волн, ведь обучить сразу всех не получится. По его словам, планируется обучить "десятки" пилотов.