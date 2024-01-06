Оккупанты всячески издеваются над пленными.

Военный Алексей Ануля с начала полномасштабного российского вторжения защищал Украину на фронте. Он вместе с побратимами отбивал вражеские атаки, но вскоре оккупанты взяли его в плен.

Более 100 дней он провел в Курской тюрьме. Наблюдатели в российской тюрьме, по его словам, творили с украинскими военными страшные вещи.

В интервью YouTube-каналу "Суспільне Чернігів" он рассказал, что военных ВСУ каждый день избивали, заставляли есть шевроны, удаляли зубы и даже пытались изнасиловать.

Пользователи сети, просмотрев интервью Анули, не смогли сдержать эмоций. Несмотря на то, что она было обнародовано еще 4 недели назад, сейчас оно стало популярным в TikTok.

Украинцы с болью слушают рассказы военного о его пребывании в плену. Особенно их шокировала история о том, как Ануле пришлось охотиться на мышей, чтобы выжить.

"Это был маленький крысеныш, но тогда мне казалось, что он полон мяса. Я его сцепил, думал, вскрою и выем мясо изнутри, но сорвал кусок шкуры. Он начал еще больше шевелиться", - начал рассказ военный.

Он говорит, что в момент, когда хотел съесть крысу, в карцер зашли наблюдатели. Поэтому у него не осталось другого выхода, как полностью взять в рот крысу.

"Я не мог ничего сказать, потому что крыса начала шевелиться у меня во рту. Она обдерла мне небо, кончик языка... Наблюдатели били меня, но я не мог сконцентрироваться, потому что думал только о том, как удержать крысу во рту. С нее пошла черная густая кровь", - продолжил Ануля.

Алексей говорит, что наблюдатели подумали, что кровь пошла из него после избиений и сказали, что так ему будет лучше.

"Потом я зашел в карцер. У меня такая радость была. Я понимал, что я ем мясо. Шкура, ворсинки застрявали между зубами, кишки, я даже кости жевал, потому что понимал, что это кальций. Единственное, я выплюнул зубы", - сказал военный.

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