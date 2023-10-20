Президент России Владимир Путин заявил, что РФ планирует использовать самолеты МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет X47 M2 "Кинжал", для патрулирования в воздушном пространстве над Черным морем. Напомню, МиГ-31К - это тот самый тип самолета, взлет которого мы по всей стране фиксируем, и "благодаря" которому сразу раздается воздушная тревога. В этом вопросе ничего не изменится.

Не изменится ничего и в вопросах угрозы, потому что ракета X47 M2 "Кинжал" может лететь на тысячи километров. Поэтому нет никакой разницы, сделают пуск над Каспием, или над Черным морем, или над Беларусью, или в районе Воронежа (и она на этот Воронеж упадет). Угроза одинакова для всей страны, и раздаваться воздушная тревога будет всегда.

"Кинжал" может лететь на тысячи километров. Поэтому нет разницы, сделают пуск над Каспием, или над Черным морем

То, что россияне меняют маршрут этих самолетов - исключительно морально-психологическое давление на население Украины. Ракет "Кинжал" мало. Поэтому они не будут их использовать каждый раз, когда будут поднимать самолеты. Однако здесь есть другой момент. Это якобы патрулирование будет истощать ресурс российских самолетов, потому что МиГ-31 - это самолет, который, во-первых, уже более тридцати лет не производится в России. Весь парк, который у них есть, держится на постоянном обслуживании и ремонте.

К слову, не каждый МиГ-31 является носителем "Кинжалов". Они проходят модификацию. Если не ошибаюсь, у россиян есть две эскадрильи из парка МиГов-31, которые являются носителями "кинжалов", и некоторые из этих самолетов уже сегодня находятся на ремонте. Потому что когда они в Беларуси устраивали "перфоменс" каждый день, проводя взлеты для включения воздушной тревоги в Украине, был истощен ресурс силовых установок. Некоторые из них начали демонстрировать помпаж (срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы, сопровождающееся ударами в воздухозаборнике из-за протекания газов, дымлением выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель, - УНИАН), когда их запускали.

Изменение маршрута этих самолетов - исключительно морально-психологическое давление на население Украины

Поэтому и этим решением о "патрулировании" они себе делают только хуже.

У россиян еще есть МиГи-31, которые можно переделать на носитель "Кинжалов". Максимум, за полгода, возможно, даже быстрее. Но с нуля они не смогут возобновить производство МиГов-31. Эти самолеты имели в своем составе некоторые части, которые производились в других странах Советского Союза. Да и линий производства сейчас у них не существует. Наконец, они производство танков Т-80 не могут восстановить, а здесь такая техника, как МиГ-31. Поэтому это для них - большая проблема.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"