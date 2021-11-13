Раненый военнослужащий находится в лечебном учреждении.

12 ноября в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Один воин получил огнестрельное ранение. Ему оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, информирует пресс-центр ООС в Facebook.

В течение пятницы российско-оккупационные войска 8 раз нарушили "тишину", 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем и минометы калибра 120 мм.

Читайте такжеВ колонии на оккупированной Донетчине убили украинского политзаключенногоВ направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Широкиного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 утра, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: в направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Что известно о погибших бойцах 12 ноября

Погибшие воины были из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады – подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.

Воины-десантники отдали много лет службе, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства, добавили в бригаде.

Автор: Виолетта Орлова