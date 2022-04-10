Аэропорт Днепра полностью разрушен, как и его инфраструктура.

17:21 Валентин Резниченко сообщает: Днепропетровщина 10 апреля 17:15 Как и обещал, уточняю по последним "прилетам". У нас шесть раненых спасателей. Они находятся в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки. Но ракетные удары, к сожалению, не единственная угроза. Сегодня в Синельниковском районе взорвался мужчина, который взял в руки кассетный боеприпас. Это уже четвертая смерть в области из-за таких боеприпасов. Я уже просил и снова прошу. Пожалуйста, не берите в руки подозрительные находки, не несите их домой. Это небезопасно. Призовите специалистов, и они помогут. Рашисты уже несколько раз обстреливали кассетными снарядами наши села на границе с Донецкой и Херсонской. Эта гадость коварна. Ее особенность состоит в том, что боеприпасы, разбросанные по большой территории, еще некоторое время после обстрела остаются опасными. Потребуется время, чтобы их обезвредить.

16:43 Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что полиция задержала двоих человек, которые разрисовали памятник Александру Пушкину буквой "z" "Патрульная полиция задержала двоих человек. Эти люди - перевозбужденные граждане, которые считают, что Пушкин — символ российской агрессии. Их передали в СБУ, где с ними провели профилактическую беседу и отпустили", — рассказал Филатов.

16:00 Подробности атаки от главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука. Три прилета - на территорию аэропорта в Днепре. Среди пострадавших - пять сотрудников ГСЧС.

Кроме того, в Новопавловке один гражданский погиб – взял на руки кассетный боеприпас.

15:40 Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что Россия снова повторно атаковала аэропорт в Днепре. Он полностью разрушен, как и его инфраструктура. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняются.

Также ккупанты попали в один из инфраструктурных объектов в Звонецком: "Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем".

09:30 Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что ночью по Днепру было 7 "прилетов" в результате вражеских обстрелов. "7 прилетов в Днепр ночью. Полностью разрушен один объект инфраструктуры, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Один человек пострадал", – отметил он.

В Павлограде в результате вражеских ракетных обстрелов полностью разрушен объект инфраструктуры.

В Солонянской общине в Днепровском районе сбили ракету. Обломки рухнули на крышу строения фермерского хозяйства. Пострадавших нет.

09:10 Ночью оккупанты уничтожили инфраструктурный и промышленный объект на Днепропетровщине, есть один пострадавший. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Кроме того, в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект, разрушила помещение и вызвала возгорание, люди не пострадали. В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства, пострадавших нет.

Вместе с тем ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника.