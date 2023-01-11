Авторы проекта хотят создать тысячи мобильных укрытий во всех городах Украины.

Три мобильных бетонных укрытия достраивают в Одессе, их до конца недели доставят в Херсон. Первое уже установили в центре Херсона. На том месте, где 24 декабря 2022 года от российских обстрелов погибли 11 человек и 64 были ранены.

Как говорится в сюжете ТСН, проект монолитного бетонного укрытия разработали по аналогии с подобными сооружениями в Израиле. Оно способно защитить от ударной волны, обломков, поражающих элементов кассетных снарядов. Внутри могут спрятаться до 20 человек - здесь есть свет, розетки, места для сидения.

Художники разрисовывают бункеры яркими красками, чтобы вписать в городской ландшафт и сделать их заметными издалека. Укрытия строят за счет благотворителей, меценатов и донаторов.

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Авторы проекта хотят создать тысячи таких сооружений во всех городах Украины. Осенью несколько отправили в Николаев, сейчас они очень нужны Херсону.

"Мы продолжаем сбор средств на укрытие, для Херсона нужно примерно 20-25 штук. Думаю, какую-то часть из них сможем покрыть в ближайший месяц", — говорит руководитель проекта Илья Блохин.

Мобильные укрытия в Украине

Первое мобильное укрытие, предназначенное для общественных мест, в сентябре 2022 года доставили в Николаев. Сначала его хотели установить в одном из одесских парков, но решили, что в городе, который постоянно страдает от обстрелов, оно нужнее.

В ноябре мобильные укрытия появились в Тернополе. Таких бетонных убежищ в городе будет десять, их разместят в людных местах, где поблизости нет подземных укрытий.

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