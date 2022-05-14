Ситуация в Одессе и области в последнее время неспокойная.

В последнее время участились атаки России на Одессу и область. Под прицелом оккупантов - жилые дома и торговые центры.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что сегодня, 14 мая, происходит в Одессе и области:

02:34 Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что Мариуполь спасает Одессу.

"Действительно, это продолжается. Мариуполь спасает не только Одессу, на мой взгляд, а Украину в целом, потому что та самоотверженность, которую проявляют наши военные в Мариуполе, - это действительно пример героизма. Я считаю, мы в Одессе чувствуем себя в относительной безопасности, потому что там сражение идет в прямом смысле не на жизнь, а на смерть", - заявил Труханов.

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