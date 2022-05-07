Херсон оккупирован российскими военными.

В Херсоне и области ситуация напряженная, там РФ намерен организовать псевдореферендум по созданию так называемой "ХНР".

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Херсоне и области сегодня, 7 мая.

11:44 В Каховке бывший полицейский согласился работать в "народной милиции" военных РФ - прокуратура объявила ему о подозрении в коллаборационной деятельности.

11:26 В Каховке и Новотроицком возобновил работу интернет от Укртелеком. После устранения повреждения оптоволоконного кабеля 30 апреля по всей области, связь появлялась, но вчера снова пропала. Очередное повреждение кабеля отремонтировано.

10:24 В Херсонской области усиливаются меры по зачистке людей, представляющих угрозу оккупационному режиму - первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

09:14 Херсонскую область хотят вернуть в имперские немытые времена. Гаулейтер региона Кирилл Стремоусов собирается вернуть герб времён Российской империи и дать жителям оккупированной части области право на получение российского гражданства.

03:04 За прошедшие сутки на Херсонщине и Николаевщине враг продолжал ведение боевых действий на занятых позициях. На юге ВСУ уничтожили 21 оккупанта и ЗРК "ТОР", который враг хотел применить на Змеином

Ранее сообщалось, что оккупационная "администрация" временно занятой русскими войсками части Херсонской области планирует заблокировать местным жителям доступ к соцсетям, в частности Instagram и Facebook.

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