УНИАН рассказывает о ситуации в Харькове из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия беспощадно уничтожает инфраструктуру Харькова.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего из-за вторжения РФ в Харькове и области сегодня.

02.00: Стало известно, что в Изюме на Харьковщине задержали коллаборанта Евгения Брюханова. По словам заместитель мэра Максима Стрельника, мужчина одним из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в сегодня захваченном городе.

01.00: Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы в городе не прекращаются

Война РФ против Украины 2022

Войска России рано утром 24 февраля вторглись на территорию украинского государства.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили.

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