Россия вновь атаковала Харьков за прошедшие сутки, есть погибшие среди мирного населения. В городе часто звучат воздушные тревоги.
УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Харькове и области сегодня, 27 мая 2022:
07:08 В Институте изучения войны сообщают, что российские войска безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма вблизи границ Харьковской и Донецкой областей.
03:19 В Харькове и области объявлена воздушная тревога. 03:49 Отбой.
00:10 Харьковчане сообщают о взрывах в городе!
Напомним, 26 мая российские оккупанты вновь обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова и пригородов. ВСУ постепенно вытесняют врага из области.