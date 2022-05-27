Российские оккупанты постоянно пытаются атаковать первую столицу Украины.

Россия вновь атаковала Харьков за прошедшие сутки, есть погибшие среди мирного населения. В городе часто звучат воздушные тревоги.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Харькове и области сегодня, 27 мая 2022:

07:08 В Институте изучения войны сообщают, что российские войска безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма вблизи границ Харьковской и Донецкой областей.

03:19 В Харькове и области объявлена воздушная тревога. 03:49 Отбой.

00:10 Харьковчане сообщают о взрывах в городе!

Напомним, 26 мая российские оккупанты вновь обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова и пригородов. ВСУ постепенно вытесняют врага из области.

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