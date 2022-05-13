Как сообщил командующий, в частности, на Харьковском направлении украинские подразделения осуществляют улучшение тактического положения.

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил районы выполнения боевых задач группировок войск, которые защищают Украину в северо-восточной, восточной и юго-восточной операционных зонах.

По его словам, сейчас обстановка в районах выполнения боевых задач соответствующими оборонными группировками остается сложной, но уверенно контролируется ВСУ.

"Ежедневно враг атакует наши оборонительные позиции батальонными и ротными тактическими группами, а также наносит огневое поражение всеми имеющимися у него огневыми средствами", - подчеркнул Наев.

Как сообщил командующий, в частности, на Харьковском направлении украинские подразделения осуществляют улучшение тактического положения. На Сватовском, Попаснянском и Донецком направлениях многочисленными силами, которые заранее накопил, враг осуществляет попытки прорвать нашу оборону и выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей.

Во время пребывания на передовых позициях командующий лично убедился, что все военнослужащие - от солдата до генерала - выполняют возложенную на них задачу по отпору вооруженной агрессии.

"В строй, без преувеличения, стал весь народ, чтобы противостоять вооруженной агрессии врага. Это высокая честь и большой почет каждому гражданину свободного государства, который делает свой посильный вклад в общую победу", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что РФ пытается установить полный контроль над Рубежным.

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