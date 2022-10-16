По словам Арестовича, на юге карта боев начала меняться в лучшую сторону.

На юге начали происходить интересные события. На этом фоне украинские силы очень точно отработали по ряду направлений.

О происходящем на передовой рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович на канале ФЕЙГИН LIVE.

Он отметил, что анализирует информацию, которую сами же россияне и их пропагандисты "сливают" в сеть. А говорят они, что ВСУ ломанулись в сторону Берислава Херсонской области и "разносят" позиции оккупантов.

"Они (россияне, - УНИАН.) опасаются, что остаток этого плацдарма на правом берегу будет уменьшаться и уменьшаться", - говорит Арестович.

Советник ОП добавил, что карта на Херсонском направлении начала изящно менятся в сторону более оптимистических картинок.

Контраступление ВСУ на Херсонщине

В конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины. В то же время украинские военные начали активно освобождать населенные пункты в Харьковской области.

2 октября, по информации британской разведки, ВСУ начали новую фазу наступательных операций в области.

6 октября председатель объединенного координационного пресс центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ освободили в октябре более 400 квадратных километров Херсонщины.

7 октября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освобождены и стабилизированы более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области.

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