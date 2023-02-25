Все средства, собранные подписчиками "Молнии" на дроны-камикадзе, уже перечислены на спецсчет Нацбанка для поддержки ВСУ.

Подписчики "Молнии" ("Блискавки") всего за 40 часов собрали почти 10,5 миллиона гривень на 500 дронов-камикадзе в сотрудничестве с проектами United24 и "Армия дронов".

Об этом сообщается на странице United24 в Twitter.

"10 465 548 гривень было собрано менее чем за два дня подписчиками "Молнии" на дроны-камикадзе в помощь украинским защитникам под Бахмутом. Спасибо за поддержку!", – говорится в сообщении.

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Все средства, собранные подписчиками "Молнии" на дроны-камикадзе, перечислены на спецсчет Нацбанка для поддержки ВСУ.

"Молния" – крупнейший в Европе информационный Viber-ресурс, который публикует только важные и проверенные новости. Он присутствует также в Twitter, Telegram и Youtube на разных языках и имеет общую аудиторию около 5 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что читатели "Молнии" оперативно собрали 10 миллионов гривень на морской дрон для защиты украинских морей от российских кораблей. И теперь во флоте морских беспилотников есть дрон с символическим названием "Молния".

United24 – официальная фандрейзинговая платформа по поддержке Украины, созданная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. В рамках United24 продолжается сбор средств на "Армию дронов" для ВСУ по запросу военных.