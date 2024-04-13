Бронирование за деньги создает очень серьезное давление на бизнес.

Бронирование от мобилизации на основе размера зарплаты или ежемесячных отчислений не является хорошей идеей, ведь создает дискриминацию по имущественному положению, а также серьезно давит на бизнес. Об этом заявил общественный деятель, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Я не считаю, что это (бронирование за деньги - Ред.) хорошая идея. Это неправильный подход, я выступаю против такого лично. Это не совсем нормальная история, ведь у нас очень много работает людей на минималке. Это не те доходы, с которых ты можешь оплатить бронирование, и это действительно дискриминация в соответствии с материальным положением. Я сомневаюсь в том, что на это пойдет власть, хотя такая инициатива была", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что бронирование работников за ежемесячную уплату в бюджет 20 тыс. грн создает серьезное давление на бизнес.

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"Это ненормальная история по выкачиванию налогов с предприятий и очень серьезное давление на бизнес в целом. Я не думаю, что на это пойдут, и сомневаюсь в перспективе такой правки. Все эти инициативы направлены на увеличение налоговых поступлений, но во все годы независимости они приводили к серьезному сопротивлению. Надо подходить по-другому - увеличивать базу налогообложения. Не ставки налогов, а базу! Всегда, когда говорят об увеличении ставок налогообложения, это не получает ни одобрения, ни поддержки", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее правительство предложило схему, которая предусматривала бы бронирование рабочих за зарплату в более 35 тыс. грн. Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики, после чего ее знали из рассмотрения как пропагандирующую идею "войны для бедных". Вместо этого в ВР придумали схему бронирования за 20 тысяч в месяц - что фактически так же является "налогом на трусость", и вызывает критику в обществе.

В свою очередь военный аналитик, волонтер Тарас Чмут заявил, что сейчас есть большая проблема с тем, чтобы найти золотую грань между тем, где мы оставляем людей в экономике, а где забираем людей воевать. Ведь у Сил обороны иногда срываются контракты из-за того, что на нужном предприятии возникла нехватка персонала из-за мобилизации.