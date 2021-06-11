Брат у ворот. Решится ли Путин на полномасштабное вторжение в Украину

Уже не первый год Кремль декларирует расширение "географии вызовов" для Российской Федерации, в частности, со стороны коллективного Запада. И противостоять этим "вызовам", как это бывает почти всегда, в РФ намерены армией и вооружением. УНИАН разбирался, не станет ли Украина ареной для этого противостояния, учитывая, что риски очень велики.

Встреча G7, саммит НАТО и саммит ЕС-США – мероприятия, в которых примет участие в ходе первой своей поездки в Европу президент США Джо Байден. После переговоров с союзниками планируется и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорить будут о многом. Многом неприятном для России. И нельзя исключать, что одним из «аргументов» Кремль, традиционно, будет использовать свой излюбленный прием – бряцание оружием. Тем более, огромное его количество уже стянуто к границам Украины.

Угроза на пяти направлениях

Координатор группы «Информационное сопротивление», военный эксперт Константин Машовец отмечает, что РФ наращивает военный потенциал в западном, южном и центральном военных округах. В частности, развертывание сил на юго-западе России направлено конкретно против Украины.

На сегодня, по словам эксперта, РФ создала войсковые группировки оперативно-тактического масштаба на пяти основных направлениях:

· Черниговская и Сумская области;

· Харьковская область;

· Донбасс;

· Приазовье;

· Крым.

И, судя по концентрации войск, в группе «Информационное сопротивление» считают, что сейчас для России наиболее важное направление – южное. Это Одесская, Николаевская, Херсонская области, а также частично Запорожская. Кроме того, возможная угроза присутствует на Черниговском направлении. По словам Константина Машовца, это связано с тем, что тут – самый короткий путь к столице Украины.

Специалисты считают, что на сегодня общая численность группировок войск возле границы с Украиной – вдоль границы от Черниговской области до Крыма - составляет от 100 до 120 тысяч военнослужащих. Кроме того, в самом Крыму после аннексии Россией Кремль развернул межвидвую группировку до 30 тысяч военнослужащих.

О серьезности намерений Кремля, по словам Константина Машовца, свидетельствует достаточное количество, развернутых на южном направлении, носителей ракетного высокоточного оружия, крылатых ракет «Калибр», оперативно-тактических ракетных комплексов со сосредоточением значительной группировки сухопутных войск. Также усилены возможности Черноморского флота, сосредоточено несколько высокомобильных соединений, включая 7-ю десантно-штурмовую бригаду и отдельные части подразделений десантно-воздушных войск, морской пехоты.

Масштабная подготовка

Как отмечает заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах генерал-лейтенант Игорь Романенко, такого количества личного состава российских войск недостаточно для нанесения удара. По его словам, для широкомасштабной войны против Украины РФ необходимо около 240 тысяч военнослужащих. То есть, группировки войск нужно увеличить больше, чем в два раза. Но, к сожалению, сделать это Россия может в любой момент и довольно быстро.

«Генеральный штаб РФ отработал соответствующие операции, есть расчеты, обеспечение, логистика. Вопрос сейчас стоит в военно-политическом ракурсе. По количеству войск, которые остались на границах — это порядка 100 тысяч. Этими силами можно начать ведение локальных боевых действий среднего уровня. Для этого у них есть войска, силы, средства, вооружение и планы обеспечения», - считает он.

Другими словами, сейчас Россия под видом разнообразных «учений» уже разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины своих военных. И это можно считать первым этапом развертывания сил.

Романенко отмечает, что на втором этапе они могут за неделю перебросить недостающие войска, используя, в том числе, железнодорожный узел Дебальцево и военно-транспортную авиацию. Для этого могут использовать полосы разрушенных Донецкого и Луганского аэропортов, за которые ранее вели ожесточенные бои.

Генерал-лейтенант напоминает, что на последних «учениях» в Крыму РФ как раз и отрабатывала массированное десантирование подразделений.

Белорусская «карта»

Еще один момент, на который обращает внимание Игорь Романенко – фактор Беларуси. По его мнению, этот «военный плацдарм» РФ готовит 3-5 лет – активно проводит совместные учения, заводит войска, в том числе противовоздушной обороны и… оставляет все это на территории республики, во главе которой сейчас находится обезумевший Лукашенко.

Официально на сегодня в Беларуси действует два военных объекта под российским командованием - 43-й зональный узел связи ВМФ в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел в Брестской области. Любопытно, что основание для такого «сотрудничества» - межправительственные соглашения между РФ и Республикой Беларусь – можно было прекратить летом прошлого года (как раз истекал срок и, уведомив другую сторону, эти соглашения можно было разорвать). Но тогда, перед президентскими выборами в Беларуси (все помнят, чем они закончились и как аукаются до сих пор), Лукашенко сделать это не рискнул. Хотя ранее всячески оказывал сопротивление по вопросу расширения российского присутствия в РБ. Особенно, когда Кремль продавливал необходимость контроля еще одного объекта - авиабазы под Бобруйском.

«Теперь же россияне особенно не будут спрашивать у белорусов, что и как — пройдут. Более того, додавят, чтобы и они, при необходимости, принимали участие в этих возможных военных действиях. Под «соусом» якобы борьбы с «террористами». Мы видим, что у Лукашенко с принудительной посадкой самолета уже началась агония диктатора. В таком состоянии он способен на все», - считает генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Планы ударов уже отработаны

Таким образом, Россия подготовилась глобально. И, вполне вероятно, Кремлем отработан возможный двойной удар, который может рассечь Украину пополам.

«По периметру — Сумская, Харьковская области, Донбасс, Приазовье — там сосредоточена мощная группировка российских войск, которая связывает значительную часть украинских войск, а главные удары наносятся по Черниговской области и с юга», - объясняет Константин Машовец.

По его словам, «если Беларусь будет аннексирована в полной мере», под видом российско-белорусских учений «Запад 2021» на территории еще одной украинской «соседки» будет создана мощная группировка войск.

«Поэтому может быть нанесен рассекающий удар, который отрежет восточную и южную часть Украины от центральной и западной. Такой сценарий можно рассматривать в стратегическом отношении как наиболее вероятный в направлении применения усилий», - считает Машовец.

«Теоретически можно сказать, что они (вооруженные сил РФ, — УНИАН) в короткие сроки могут начать широкомасштабную войну с Украиной. Но более вероятна агрессия на среднем уровне интенсивности, чтобы осуществить давление на руководство Украины», - добавляет Игорь Романенко, который также убежден, что Россия может использовать учения «Запад 2021» как повод для маскированного перехода к реальным боевым действиям.

Впрочем, по его словам, Кремль не хочет дополнительных санкций. Путин понимает, что пока дешевле добиваться поставленных целей давлением и экономическим воздействием. Но если это не сработает, тогда можно будет применять непосредственно военную силу.

«Скорее всего, Путин определится с этим вопросом после встречи с Байденом и возможной встречи с Зеленским», - уверен генерал.

Но все это вовсе не означает, что Украине не нужно готовиться к худшему.

Предупрежден, значит, вооружен

«Если противовоздушная оборона у нас существует и наращиваются усилия в этом направлении, то противоракетной обороны у нас еще нет. Крылатым ракетам еще можно противодействовать, но защититься от баллистических ракет — это будет серьезная проблема», - отметил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он напоминает, что руководство страны работает над тем, чтобы Украина получила американские зенитные ракетные комплексы Patriot, но для этого нужно время и очень большие деньги.

В то же время, по словам Константина Машовца, нам следует тщательно отслеживать «места расположения, дислокации и состояния носителей высокоточного дистанционного вооружения, воздушного нападения». «Я имею в виду авиацию, носителей ракетного оружия, в том числе и морского базирования в составе Черноморского флота и Каспийской флотилии, средства радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, которые использует наш противник в отношении Украины», - призывает эксперт.

Кроме того, исходя из современных концепций применения силы, нужно обращать внимание на определенные типы и виды вооружений, которые наверняка будут использованы в какой-либо операции или военных действий для полномасштабного вторжения. В частности, по словам Машовца, не лишним будет отследить, чем занимаются силы спецоперации РФ, разнообразные спецназы, потому что если будет принято решение о продолжении агрессии в гибридном формате, то эти подразделения будут в первых рядах, в авангарде гибридного применения военной силы.

В свою очередь, генерал Вооруженных сил Украины, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос отмечает, что к осени 2021 года мы уже должны понимать, что, как и зачем мы делаем. Успокаивать себя тем, что после встреч с европейцами и американцами Россия вдруг станет к нам любезнее, не стоит.

«Эскалация на украинских границах может произойти уже осенью. И нам нужно вплотную заниматься нашей страной и ее обороной», - считает он.

«Президент должен понять, что Россия ведет войну на полное уничтожение Украины, как самостоятельного государства, и украинцев, как нации. Борьба предстоит большая, нужно объединиться и максимально быстро сделать нашу страну сильной», - призывает генерал.

По его словам, современные войны - это не о количестве, это о качестве и способности использования оружия, в том числе высокоточного, которого у РФ достаточно. Но кроме самих украинцев, которым было бы неплохо сплотиться вокруг российской угрозы, нам вряд ли кто-то будет помогать.

Константин Гончаров, Татьяна Урбанская

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