По состоянию на 7:00 утра 28 августа зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В течение 27 августа боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один боец получил травму, несовместимую с жизнью.

Об этом говорится в утренней сводке штаба в Facebook.

Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, возле Южного – со станковых противотанковых гранатометов.

Оккупанты дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям ВСУ вблизи Новолуганского и били в направлении Катериновки, возле Новоалександровки и в районе Зайцевого.

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На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7:00 утра 28 августа зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Троицкого боевики применили минометы 82 калибра автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы российских оккупантов и их наемников Вооруженные силы открыли огонь в ответ.

Боевых потерь в результате вражеского огня за текущие сутки среди украинских военных нет.

О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Новости с фронта

Автор: Яна Ставская