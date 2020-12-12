Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе в результате обстрела оккупационных войск ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

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«Сегодня, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия.

В результате рикошета вражеских пуль двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное», - сказано в сообщении.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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Автор: Виктория Токарева