На Донбассе в результате обстрела оккупационных войск ранены двое украинских военнослужащих.
Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.
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«Сегодня, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия.
В результате рикошета вражеских пуль двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное», - сказано в сообщении.
О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
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