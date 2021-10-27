По населенному пункту было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов.

В среду, 27 октября, боевики обстреляли жилые районы населенного пункта Трехизбенка на Луганщине.

Об этом сообщает Щастинская городская территориальная община в Facebook.

В 16:20 оккупанты применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию крупного калибра. По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов.

В результате обстрела возникли очаги пожара, которые были ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.

Жертв среди мирного населения нет.

Отмечается, что это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы.

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Напомним, 27 октября вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили неизвестные взрывные устройства.

Вследствие чего один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

На вооруженные провокации оккупантов украинские защитники открывали огонь в ответ и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Автор: Денис Прядко