За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Читайте такжеВ разведке рассказали о проблеме оккупантов на ДонбассеВо вторник вооруженные формирования Российской Федерации продолжили игнорировать договоренности по прекращению огня.
Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз - возле Новотошковского (Луганская область).
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - доложили в штабе.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
С полуночи и до 7 утра 12 января нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
10 января на Донбассе двое военнослужащих погибли, подорвавшись на взрывном устройстве.