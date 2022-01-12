Оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз - возле Новотошковского (Луганская область).

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - доложили в штабе.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

С полуночи и до 7 утра 12 января нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

10 января на Донбассе двое военнослужащих погибли, подорвавшись на взрывном устройстве.

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