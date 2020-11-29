За минувшие сутки, 28 ноября, боевики РФ на Донбассе девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений не было.
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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.
В частности, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать наших воинов неподалеку Луганского. Две вражеские провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечены вблизи Южного.
Еще четыре нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
Кроме того, на Приазовье задокументирован пролет БПЛА противника типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник было подавлен.
С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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