Недавно министр обороны Рустем Умеров обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить Украине свои системы ПВО, чтобы они попытались закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории. Но следует понимать, что этот вопрос поднимали еще с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Ведь соответствующие средства есть на границе.

Прежде всего, речь идет о Польше и Румынии, которые в своем распоряжении, в частности, имеют Patriot и авиацию.

Такие силы и средства могли бы закрыть небо значительной части западной Украины или Одесской области. Но, к большому сожалению, наши западные партнеры до сих пор не решились на действия такого рода. Хотя от своих польских источников знаю, что поляки в последнее время не выступают категорически против такого развития событий.

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Но действительно ли для этого достаточно политической воли отдельного государства, или это решение должны принимать коллективно на уровне НАТО? С одной стороны, это не является юридически обязательным. То есть, юридически, та же Польша, например, может принять решение о закрытии неба над западными регионами Украины. Но не хочет, поскольку не хочет рисковать. Она хочет этот риск диверсифицировать на всю организацию.

И Польша, и Румыния это обсуждают со своими союзниками по НАТО и, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки. Речь о том, чтобы получить, скажем так, разрешение со стороны партнеров. Чтобы в дальнейшем согласие на украинское предложение не выглядело, будто это была их личная авантюра. Наконец, чтобы не подставиться под вероятный российский удар в ответ, а потом американцам, немцам или французам пришлось бы вступать в войну из-за этого...

То есть, на Западе все это хотят согласовать. И, к сожалению для нас, такое решение действительно принимается не на национальном, а на наднациональном уровне.

Согласования пока что нет. Догадки о том, почему так происходит, могут быть разными. Но главное - пока что такое решение не приняли США.

Существует мнение, что единственной причиной не закрывать небо над Украиной для союзников является ядерная угроза от России. Однако я не вижу связи между применением ядерного оружия и сбиванием российских ракет над территорией Украины. Считаю, что эти страхи преувеличены. Очевидно, что есть какой-то тайный диалог между Кремлем и Вашингтоном о каких-то взаимных договоренностях чего-то не делать с обеих сторон. Но мы можем о них только догадываться.

Трудно сказать, что может стать переломным моментом, чтобы решение о закрытии неба наконец приняли. Моментов, которые могли бы стать переломными, было очень много: помним, как российские ракеты залетали на территорию Польши или Румынии...

Один из следующих моментов может быть - прикрытие с неба и западными средствами ПВО подразделений наших союзников в случае, если они будут введены на территорию Украины.

Сначала это могут быть не боевые подразделения, а подразделения технического или медицинского обеспечения, саперы...

Такое решение возможно, и может быть принято довольно скоро. Ведь Франция, в которой впервые об этом заговорили, - это такой член НАТО, который может себе позволить не оглядываться на США. Во-первых, Франция - ядерная держава, во-вторых, она традиционно конкурирует с США за определенные влияния. Относительно других стран - вопрос в политической воле и желании завершить эту войну российской капитуляцией, принудить РФ к миру.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества