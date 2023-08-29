По предварительным сведениям, взрыв прогремел на железной дороге.

В ночь на вторник, 29 августа, на границе Украины и Беларуси якобы произошли взрывы, информации о пострадавших нет.

Мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" в Telegram сообщил, что, по сведениям пролукашистских СМИ, на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции "Словечно" (Ельский район Гомельской области) около 03:30 взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М.

По предварительным данным, взрыв на границе спровоцировал удар молнии. Сообщалось, что в результате детонации мин разрушено железнодорожное полотно, и повреждена опора моста.

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"В качестве доказательства прилагается фото, где видно разрушенное ЖД-полотно на мосту прямо на самой границе Беларуси с Украиной, на фото можно увидеть даже погранстолб РБ (Республики Беларусь - Ред.). Отметим, что фото сделано с территории РБ в сторону Украины", - отмечается в сообщении.

Помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгений Силкин уже прокомментировал такую информацию "Радыё Свабода - Беларусь". "Детонация мин на границе с Беларусью? У меня нет такой информации...", - заявил он.

Важные новости Беларуси - сегодня это стоит знать

Власти Беларуси во главе с пособником российского диктатора Владимира Путина - псевдопрезидентом Александром Лукашенко - поддержали полномасштабное вторжение РФ в Украину и позволили россиянам атаковать украинскую землю со своей территории.

Кроме того, в Беларуси проходят обучение мобилизованные россияне. Также на беларускую землю перебросили членов частной военной компании "Вагнер".

29 августа стало известно, что в Беларусь прибыл новый эшелон вооруженных сил РФ. Войска якобы должны принять участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности.

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