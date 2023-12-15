Один из ракетных ударов, который Россия нанесла на этой неделе по Киеву, был осуществлен баллистическими ракетами С-400. Их для ударов по столице Украины российские войска не применяли почти год. Что же произошло?

Дело в том, что, во-первых, такие ракеты - из-за высокой скорости и баллистической траектории - труднее сбить. И время их полета измеряется минутами.

Во-вторых, этого типа ракет в России, по сравнению с другим оружием (например, "Искандерами"), значительно меньше, и они относительно дешевле. То есть это - оптимальная комбинация цены и доступности для ракеты, которой они могут достать из границы до Киева.

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"За идеей использования С-400 может стоять то, что у россиян просто не хватает других ракет"

За идеей использования С-400 может стоять то, что у россиян просто не хватает других ракет. Но также предполагаю, что современных ракет для С-400 у них могут быть сотни. Однако старых ракет С-300 - тысячи. То есть, новых не так много, но нельзя исключать вариант, что они запустили или запустят программу по модернизации ракет С-300 для обстрелов Украины.

Еще один момент - не надо забывать, что ВСУ уничтожают пусковые установки российских ЗРК. С-400 - это новая система, они ее продавали за границу, то есть, это важный экспортный вариант. Возможно, россияне решили отвести эти ЗРК на свою территорию, чтобы не терять на поле боя и использовать как ударное оружие...

Не надо забывать, что точность ракет ПВО не может быть высокой из-за их системы наведения: не нужно абсолютно точного попадания в самолет, достаточно, чтобы ракета взорвалась где-то рядом. Но деструктивной является сама идея: бить по гражданским целям.

Основная задача любых вооруженных сил - уничтожение противника. Нельзя тратить дефицитное оружие на цели, которые ни к чему не ведут. То, что россияне так делают – элемент своеобразной гибридной войны. Обстрел баллистическими ракетами, хакерская атака на "Киевстар" ... враг пытается создать ряд негативных событий, которые все вместе могут существенно повлиять на украинское общество, и, как следствие, на действия украинской власти.

"Враг хочет нас напугать. Хотя, не исключено, что есть и стратегическая цель - перенасытить систему ПВО, а потом ударить чем-то мощным"

Враг хочет нас напугать. Хотя, не исключено, что есть и стратегическая цель - перенасытить систему ПВО, а затем ударить чем-то мощным.

Можем ли мы ответить на эту угрозу? Систем, которые сбивают ракеты ПВО, в мире единицы. Можно вспомнить "Железный купол" - он дорогущими ракетами сбивает дешевые, невысокой мощности ракеты. Но эффективность "Железного купола" в том, что еще на начальном этапе высчитывается, куда именно летит ракета. Поэтому в Израиле могут не сбивать то, что летит не туда, куда планировали террористы, то, что не нанесет вреда.

"Проблему С-400 можно решать ударами по пусковым установкам. Это пограничная территория, наша разведка должна их разыскать"

Нас же может спасать то, что наше оружие способно достать до мест, с которых запускают эти баллистические ракеты: проблему С-400 можно решать ударами по пусковым установкам. Это пограничная территория, наша разведка должна их разыскать. Поэтому основной вариант защиты - не допускать пуска ракет.

Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСД)