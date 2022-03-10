Войска РФ целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя, отметили в горсовете.

В Мариуполе в результате вчерашнего авиаудара по детской больнице погибли три человека, среди них есть ребенок, пострадали 17 человек.

Об этом Мариупольский городской совет сообщает в Теlegram.

"На сегодня известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок - девочка", - сказано в сообщении.

В горсовете отметили, что войска России "целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя".

"Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и против мариупольцев!" - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 марта российские самолеты разбомбили роддом в центре Мариуполя. Также разрушены больница, детское отделение и отделение терапии.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Мариуполь, Киев, Харьков и Чернигов.

По сведениям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны России против Украины уже зафиксирована гибель 516 гражданских.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в городе погибли более тысячи человек.

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