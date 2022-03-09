Террористы уничтожают Мариуполь / REUTERS
В результате авиаудара по мариупольскому роддому, который совершили российские террористы в среду, пострадали 17 человек.
Об этом рассказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире UAразом.
"В данный момент количество пострадавших вследствие авиаудара по Мариупольскому роддому №2 - 17 человек раненными среди медперсонала и рожениц, погибших нет", - сообщил он.
По его словам, на утро среды, 9 марта, общее количество гражданских жертв в Мариуполе составляет 1207 человек.
Он уточнил, что авиаудар был осуществлен в момент режима "тишины", объявленного и подтвержденного в т.ч. агрессором.