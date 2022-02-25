В частности, в Мелитополе "ситуация неоднозначная".

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о текущей ситуации в Харькове, Херсоне, Мелитополе и районе операции Объединенных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Говоря об Мелитополь, Арестович рассказал: "Там ситуация неоднозначная, на окраинах города есть российские войска, которые прошли с Крыма. Но другую часть удерживают украинские военные, которые держат оборону, не дают продвигаться дальше в сторону Мариуполя. Командование знает об этой ситуации и осуществляет там определенные меры по обезвреживанию возможного прорыва в Мелитополь, в сторону Мариуполя".

По Херсону Арестович рассказал, что российские войска "попытаются пересечь реку Днепр". "Ищут пути после того, как был уничтожен известный Андреевский мост. Наши войска держат оборону на правом берегу. Ситуация управляемая и пока там говорить о том, что противник прорвался или наступает дальше, смысла нет", - сказал он.

Также Арестович рассказал, что Харьков "держится". "Утром отбили еще одну атаку, попытку наступления... Там враг, я думаю, не пройдет", - сказал советник руководителя ОП.

Район операции Объединенных сил также " держится "и противник там сейчас"практически не наступает". "Идут определенные артиллерийские "дуэли". И диверсионные группы противника попытаются нащупывать нашу оборону, проходы. Но многие из них обезврежены и взяты в плен", - отметил Арестович.