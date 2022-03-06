Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аэропорт под Винницей полностью разрушен после ракетного удара, который нанесли российские оккупанты.
"Мне только что доложили про ракетный удар по Виннице - 8 ракет. Наша мирная Винница никогда и ничем не угрожала России. Ракетный удар жесткий, циничный, полностью разрушен аэропорт. Они (оккупанты, - УНИАН) продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, наши родители, наши бабушки и дедушки, поколение украинцев. Каждый день мы повторяем: "Закройте небо над Украиной. Закройте для всех российских ракет, для российской авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону без ракет, без авиабомб. Мы - люди, и это ваша гуманитарная обязанность - защищать людей, и вы это можете. Если вы этого не сделаете, не дадите нам самолетов, чтобы мы могли себя защитить, то можно сделать только один вывод - вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали". Это ответственность и политиков мира, и западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда", - сказал Зеленский.