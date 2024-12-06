7 декабря в 23:00 на '1+1 Украина' – премьера документального проекта 'Трибунал для путина'

Расследование специальной корреспондентки ТСН Натальи Ярмолы поднимает одну из самых сложных тем войны — наказание за военные преступления россии и механизмы международного правосудия. На примере трагедии в Днепре 14 января 2023, когда ракета Х-22 разрушила жилой дом, вы узнаете, как Украина уже работает над наказанием военных преступников.

Уникальные свидетельства очевидцев, анализ исторических уроков и перспективы Гаагского суда – это все в новом документальном фильме.

Премьера документального фильма "Трибунал для путина" - 7 декабря в 23:00 на 1+1 Украина.