Мариуполь шесть дней находится под вражескими обстрелами.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко в эфире информационного телемарафона рассказал о ситуации в окруженном российскими террористами городе.

"Сейчас город находится в блокаде, нас убивают как нацию, как народ Украины. Российские оккупанты сегодня стреляют по жилым массивам. Самолеты сегодня сбрасывали бомбы. Я получил как мэр организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские русские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. Шесть дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы, со своей стороны, делаем все необходимое", - заверил он.

По словам Бойченко, в эвакуации нуждаются порядка 400 тысяч жителей Мариуполя - их взяли в заложники российские военные.

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