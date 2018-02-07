"Оплоты", ракеты, дроны: Полторак назвал приоритетные направления военных закупок на 2018 год

Полторак отметил, что по основным приоритетам закупка техники увеличивается от трех до десяти раз.

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал приоритетные направления закупки военной техники в 2018 году, среди которых - противотанковые комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, технической разведки, беспилотники, антиснайперские комплексы, ракеты «Ольха» и танки «Оплот».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Что касается планирования и использования ресурсов на этот год, то нами четко определены приоритеты, в том числе и в государственном оборонном заказе. Там есть приоритет, связанный с закупкой противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов, антиснайперских комплексов и завершение разработки и производство ракеты «Ольха», закупка танков «Оплот», - заявил он.

Полторак отметил, что по основным приоритетам увеличивается закупка техники от трех до десяти раз.

По его словам, это позволит значительно повысить эффективность использования ВСУ в зоне АТО и адекватно отвечать на угрозы и риски, которые сегодня у нас существуют.

Ранее сообщалось, что 29 января президент Украины Петр Порошенко подписал указ №16/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы". Согласно указу, показатели государственного оборонного заказа засекречены.