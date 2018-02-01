Здание "Минобороны ДНР" обстреляли из гранатомета - росСМИ

Оккупанты обвинили в "теракте" "диверсантов ВСУ".

Здание так называемого "Министерства обороны" террористической организации "Донецкая народная республика" обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Никто не пострадал.

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Об этом РБК заявил член "народного совета ДНР" Владислав Бриг. "Вокруг в домах есть повреждения окон от разрыва, жертв нет", - добавил он.

Бриг подчеркнул, что выстрелы производились из гранатомета РПГ-26, установленного на самодельной треноге, с самодельным дистанционным управлением. В "ДНР" заявили, что огонь открыли "диверсанты ВСУ".

Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ рассказали, где скрывается Плотницкий после переворота в "ЛНР".