Здание "Минобороны ДНР" обстреляли из гранатомета - росСМИ
21:42, 01 февраля 2018
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Оккупанты обвинили в "теракте" "диверсантов ВСУ".
Стреляли из одноразового гранатомета с близкой дистанции / Фото Sashakots / Twitter
Здание так называемого "Министерства обороны" террористической организации "Донецкая народная республика" обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Никто не пострадал.
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Об этом РБК заявил член "народного совета ДНР" Владислав Бриг. "Вокруг в домах есть повреждения окон от разрыва, жертв нет", - добавил он.
Бриг подчеркнул, что выстрелы производились из гранатомета РПГ-26, установленного на самодельной треноге, с самодельным дистанционным управлением. В "ДНР" заявили, что огонь открыли "диверсанты ВСУ".
Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ рассказали, где скрывается Плотницкий после переворота в "ЛНР".
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