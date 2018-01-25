Боец АТО из Житомирской области умер от страшной болезни (фото)

В четверг, 25 января, в Новограде-Волынском похоронят военного 30-й бригады Юрия Скорика, который скончался после тяжелой болезни.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный деятель Ирина Коцюба.

"Перестало биться сердце у Юры Скорика, бойца 30-й бригады из Новоград-Волынского, который свое время посвятил семьям погибших, безвести пропавших и собратьям. Но тяжелая болезнь не дала ему дожить до получения диплома магистра-эколога ЖГТУ", – говорится в ее сообщении.

Прощаться со Скориком в его родном селе, а затем - в Новограде-Волынском.

Напомним, ранее стало известно о том, что у бойца АТО обнаружили злокачественную опухоль.