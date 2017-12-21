Переговоры в Минске: за нарушение перемирия на Донбассе хотят ввести дисциплинарные меры

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявляет, что участники ТКГ выступили за введение дисциплинарных мер, если стороны будут нарушать "рождественское перемирие" на Донбассе, которое должно начаться с полуночи 23 декабря.

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Об этом он сказал по итогам вчерашнего заседания ТКГ в Минске, сообщается на сайте ОБСЕ. В частности, касательно вопросов безопасности, соблюдения режима прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами на Донбассе, ТКГ приняла заявление.

«Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей ОРДО и ОРЛО, подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими Рождественскими и Новогодними праздниками», - сказал Сайдик.

По его словам, ТКГ, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, «подтверждает их приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00.00 часов 23 декабря 2017 года по киевскому времени, при этом подчёркивает необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня».

Также спецпредставитель ОБСЕ заявил, что ТКГ «подтверждает стремление провести обмен удерживаемыми до Новогодних и Рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями».

Кроме того, он подчеркнул, что контактная группа «выражает общую приверженность полному выполнению Минских соглашений».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По итогам встречи пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что участники группы подтвердили стремление выполнить обязательства по освобождению заложников к новогодним праздникам.

Также ТКГ и контролируемые Россией боевики подтвердили необходимость обеспечения мира в Луганской и Донецкой областях в связи с новогодними и рождественскими праздниками, начиная с полуночи 23 декабря.

Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 18 января 2018 года.