Скандал с танками "Булат": эксперт объяснил, почему модернизированная техника оказались в резерве

Эксперт объяснил, почему модернизированные танки Т-64БМ «Булат» после являются непригодными для боя. Одной из причин является то, что в Украине нет органа, который бы системно занимался контролем качества техники и управлением оборонной промышленностью, а также своей сертификационной базы.

Об этом рассказал директор "Центра исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак в комментарии «Главреду».

"Одной причины нет, тут целый комплекс проблем. Одна из них: мы объявили о переходе на стандарты НАТО, но у нас сейчас нет своей сертификационной базы. Еще одна причина - система ответственности за срыв качества, несмотря на войну, не налажена", - отметил Бадрак.

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Еще одной проблемой, по мнению эксперта, является то, что «Укроборонпром» больше акцентирует внимание не на контроле качества техники, а на контроле расходов.

"Укроборонпром", являющийся хозяйственной структурой, по факту подменяет собой Министерство обороны. Его больше волнует не качество, а количество, которое при успешном пиаре можно выдавать за положительный результат, и волнует контроль расходов. Это уже не первый такой случай: раньше был срыв танков, боевой машины "Дозор-Б", но до сих пор никаких системных решений не принимается, а перевооружение армии проходит в режиме ручного управления и спорадических усилий отдельных энтузиастов. Понятно, что армия будет воевать тем, что ей дадут. Дадут винтовки — будет воевать винтовками. Но если мы хотим видеть ее оснащенной новыми высокотехнологическими системами, то при нынешнем подходе этого не будет", - подытожил Бадрак.

Как сообщал УНИАН, танки "Булат" переданы в резерв военной техники, формирование которого началось в октябре этого года.