Под Волновахой задержали помощника "коменданта ДНР"
За свою работу денег мужчина не получал, только продуктовые наборы, которыми он обеспечивал свою семью.
Под Волновахой (Донецкая обл) полиция задержали жителя Макеевки, который работал на боевиков. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
"Мужчина почти всю жизнь занимался частным извозом на собственном автомобиле, в августе 2014 пришел в военную комендатуру террористов. Его назначили помощником дежурного коменданта. В обязанности помощника дежурного входил прием вызовов от жителей и направление патрулей по указанному адресу", - сообщили в полиции.
За свою работу денег мужчина не получал, только продуктовые наборы, которыми он обеспечивал свою семью.
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В феврале 2015-го пособник боевиков уволился из комендатуры и устроился экспедитором на газовозе, перевозил автомобильное топливо с границы с РФ.
Житель Макеевки зарегистрировался в Волновахе как переселенец и планировал получать украинскую пенсию.
На въезде в Волноваху мужчину задержали полицейские и во время проверки установили его преступную деятельность, предусмотренную ч. 1 ст. 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.