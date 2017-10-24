Порошенко: война на Донбассе еще очень далека от завершения

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что война на Донбассе еще очень далека от завершения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

«К сожалению, война еще очень далека от завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля», - заявил глава государства.

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Порошенко отметил, что «если в 2015 году, когда я выдвинул инициативу о вводе «голубых касок» миротворцев на Донбасс для обеспечения устойчивого и надежного мира как первого этапа возвращения украинского суверенитета на Донбасс, никто в это не верил».

«Кстати, никто в мире нас не поддерживал. Сегодня, когда я недавно вернулся с сессии Генассамблеи ООН - мы имеем твердую поддержку наших партнеров», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Петр Порошенко обратился к Совету безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая украинско-российскую границу. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.