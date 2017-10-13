Боевик "ЛНР", применив лазер, вывел из строя наблюдательную камеру миссии ОБСЕ - Хуг

На прошлой неделе боевик «ЛНР», применив лазер, вывел из строя наблюдательную камеру Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг через скайп-включение из зоны проведения АТО.

"Часто стороны умышленно пытаются ослепить (камеры СММ ОБСЕ - УНИАН). Например, вечером 4 октября член так называемой «ЛНР» применил лазер, чтобы вывести из строя камеру СММ южнее Станицы Луганской. В течение 5 часов камера не могла ничего зафиксировать. И возникает вопрос, что так называемая «ЛНР» пытается скрыть, какую реальность он не хочет, чтобы увидел мир? По утверждению так называемой «ЛНР», они разберутся с этим инцидентом», - сказал Хуг.

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Он также добавил, что из-за минирования дорог к населенным пунктам, расположенным на линии разграничения, их жители стали заложниками опасной ситуации.