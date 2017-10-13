Боевик "ЛНР", применив лазер, вывел из строя наблюдательную камеру миссии ОБСЕ - Хуг
Он также добавил, что из-за минирования дорог к населенным пунктам, расположенным на линии разграничения, их жители стали заложниками опасной ситуации.
На прошлой неделе боевик «ЛНР», применив лазер, вывел из строя наблюдательную камеру Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг через скайп-включение из зоны проведения АТО.
"Часто стороны умышленно пытаются ослепить (камеры СММ ОБСЕ - УНИАН). Например, вечером 4 октября член так называемой «ЛНР» применил лазер, чтобы вывести из строя камеру СММ южнее Станицы Луганской. В течение 5 часов камера не могла ничего зафиксировать. И возникает вопрос, что так называемая «ЛНР» пытается скрыть, какую реальность он не хочет, чтобы увидел мир? По утверждению так называемой «ЛНР», они разберутся с этим инцидентом», - сказал Хуг.
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Он также добавил, что из-за минирования дорог к населенным пунктам, расположенным на линии разграничения, их жители стали заложниками опасной ситуации.