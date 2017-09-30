Боевик террористической организации "ЛНР" приговорен к 10 годам лишения свободы

Боевик террористической организации "ЛНР", который в 2014 году вступил в ряды так называемого батальона "Призрак", приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве в отношении жителя Луганщины, который в 2014 году добровольно вступил в ряды так называемого батальона "Призрак" террористической организации "ЛНР" под руководством главаря А.Мозгового", - отметили в Генпрокуратуре.

Во время досудебного расследования пособнику террористов была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников "ЛНР", причастных к событиям 2014 года на территории Луганской области.

Мужчина был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263) Уголовного кодекса Украины.