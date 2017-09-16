С начала 2017 года на Донбассе в результате конфликта погибли 68 гражданских лиц, 315 получили ранения - ОБСЄ

С начала текущего года на Донбассе 68 гражданских лиц погибли, 315 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине Эртурул Апакан, ссылаясь на недавно опубликованный тематический отчет СММ ОБСЕ "Жертвы среди гражданского населения на востоке Украины", сообщается на странице миссии в Facebook.

"Посол отметил, что в 2017 году гражданское население по-прежнему страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертвы среди гражданского населения: 68 погибших и 315 раненых", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ констатирует снижение уровня насилия на Донбассе

Апакан отметил, что на стороны возложена ответственность по принятию мер, направленных на ограничение влияния конфликта на гражданское население.

«В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямого наведения, а именно, минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения», - сказал посол.

Глава СММ отметил постоянную необходимость информирования о минной опасности и призвал все стороны конфликта, в соответствии с уже взятыми на себя обязательствами, обеспечить значительный прогресс в работе по обозначению, ограждению и составлению карт заминированных районов.