Чего хочет "миротворец" из-за поребрика

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил обращение к ООН и Евросоюзу относительно развертывания на нашей территории миротворческой миссии еще в феврале 2015 года. «Был рассмотрен вопрос и принято решение обратиться к ООН и ЕС относительно развертывания на территории Украины операций по поддержанию мира и безопасности», - сообщил тогда журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов.

При этом, отмечалось, что миротворцы должны стоять как вдоль линии столкновения на Донбассе, так и вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы.

Причиной такого решения стало очередное обострение на Донбассе. Но реакция Москвы была однозначной: Минские договоренности не предполагают никаких миротворцев, и точка.

Это сейчас пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Путин никогда не возражал против размещения миротворцев на Донбассе: «Путин никогда не возражал против направления миротворцев». Ведь, правда, лично Путин, действительно, «не возражал». Возражали его верные марионетки, к примеру, спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, который в упоминаемом уже 2015-м выступил категорически против введения миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса и вдоль границы с Россией. Или председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, который тогда заявлял, что «не стоит забывать, что РФ как постоянный член Совбеза ООН несет ответственность за поддержание и восстановление мира, и от ее позиции зависит, будут ли направлены миротворцы в Украину». И добавлял, что согласия на то, чтобы миротворческая миссия включала в себя «представителей натовских государств», Россия не даст.

Но прошло более двух лет, и 5 сентября 2017 года, во время саммита стран БРИКС в Китае, президент России Владимир Путин вдруг разразился «миролюбивыми» заявлениями в адрес Украины. И дал понять, что размещение миротворцев ООН в зоне конфликта, о чем совсем недавно в который раз говорил президент Украины Петр Порошенко, вполне возможно. Правда, в российской интерпретации: «с обоюдного согласия сторон конфликта – одной из сторон являются непризнанные республики», только на линии разграничения и только в качестве охранников для миссии ОБСЕ.

Попытка легализации «Л/ДНР»

Руководитель аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин считает, что подобными заявлениями, за счет введения их в переговорный процесс по инициативе размещения миротворцев, Путин пытается легализовать «ДНР», «ЛНР» и сместить акценты по выполнению Минских договоренностей на размещение миротворческого контингента на условиях РФ.

Это мнение разделяет и руководитель центра исследований России, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009 гг) Владимир Огрызко, который называет заявление президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев ООН на Донбасс пиар-ходом. С одной стороны, это реакция на инициативу Украины касательно миротворческой миссии. С другой – очередная попытка назначить бандформирования «ДНР», «ЛНР» сторонами конфликта и вывести Россию из-под любого удара. По мнению Огрызко, Путин хочет показать Россию «миротворцем», а не участником конфликта, что РФ якобы борется за урегулирование ситуации, как он говорит, на юго-востоке Украины.

Последнее тем более важно, что весной 2018 года в России состоятся президентские выборы, и российскому электорату необходимо показать некие победы власти. А чем не «победа» Кремля в том, что Россия, в который раз, «разрулила» сложную ситуацию, выступила «миротворцем» и «усилила» свои позиции в мире? Или кто-то сомневается, что именно так происходящее преподнесут россиянам их СМИ?

К тому же, уже сегодня РФ искажает понятие миротворческой миссии ООН, отстаивая позицию «миссия на линии разграничения», а не на украинско-российской границе. Путин даже поручил своему МИДу направить соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН, о чем уже успел отчитаться постпред РФ при ООН. «Это вообще или непонимание того, что такое миротворческая миссия, или сознательное искажение этого понятия. Думаю, что это второе», - убежден Огрызко.

По его словам, такое предложение не должно иметь перспектив в Совбезе ООН. Хотя бы потому, что позиция Украины, как непосредственного участника и жертвы конфликта, отличается от навязываемой Кремлем. «Киев, очевидно, не может принять линию разграничения на Донбассе как границу Украины, поскольку она проходит по линии российско-украинской государственной границы. Это очевидно для всего цивилизованного мира», - подчеркнул дипломат.

Однако, если российская резолюция не пройдет Совбез, не исключено, что Россия все-равно использует это. «Потом российская пропаганда обвинит Украину в том, что она отказалась от очередного «российского мирного плана», - отметил экс-министр. - Нам не привыкать, война, в том числе, идеологическая, продолжается. Украине, по моему убеждению, следовало еще как минимум несколько раз очень четко и ясно поставить акценты в Совете безопасности ООН о том, что происходит на Донбассе и в Крыму и каким образом эти проблемы надо решать».

Игры в «миротворцев»

Однако помимо стремления Москвы перехватить инициативу с приглашением на Донбасс миротворцев у Киева, за заявлениями Путина стоит еще одно желание - не допустить восстановления контроля Украины над своей территорией, в любой способ.

Экс-генконсул Украины в Эдинбурге и Стамбуле, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко отмечает, что предложение РФ – это сценарий заморозки конфликта за счет интересов Украины и расширение возможностей России. «Миротворцы на линии разграничения, максимум, будут означать прекращение огня вдоль линии разграничения», - говорит он.

На другой чаше весов – уменьшение вероятности вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма, ухудшение внутреннеполитической и внешнеполитической ситуации для Украины.

Впрочем, предложение Путина идет вразрез не только с позицией Украины, но и с видением разрешения конфликта со стороны Франции и Германии, которые уже начинают говорить о необходимости содействовать миссии ОБСЕ взять под контроль российско-украинскую границу и остальную территорию оккупированных районов Донбасса.

В этой связи, по мнению Яременко, Путин сейчас выполняет тактическую задачу - перехватить инициативу о миротворцах у Украины, продемонстрировать собственное «миролюбие», ориентированность на диалог.

С таким мнением соглашается и Анатолий Баронин. По его словам, учитывая, что сценарий о размещении миротворцев на всей оккупированной территории Украины, в том числе, на границе с РФ, не входит в планы Кремля, ведь это сделает невозможным и поставки оружия, регулярных войск и наемников РФ в оккупированные территории Донбасса, Путин пытается скорректировать версию по размещению миротворцев хотя бы так, чтобы она была альтернативой украинской инициативе. Это необходимо России, чтобы породить некую дискуссию в Совете безопасности ООН.

Вместе с тем, стоит учитывать, что, если двигаться в международном поле, в соответствии с принципами Хартии ООН и прецедентов, которые применялись в случаях введения миротворческих миссий, РФ может предлагать какие-то варианты, но окончательный вариант должна утверждать Украина.

Кроме того, нужно учитывать ситуацию и обстановку непосредственно в зоне АТО. По словам Баронина, дело в том, что если интенсивность обстрелов и напряженность на Донбассе будет соответствовать уровню 2015 года, не говоря уже о 2014-м, то ООН не сможет предоставить миротворческий контингент. Развертывание миротворческого контингента возможно лишь при сохранении очень низкой интенсивности боевых действий и отсутствии применения оружия крупного калибра и реактивных систем залпового огня со стороны РФ и ее оккупационных сил.

Ни мира, ни войны

В свою очередь содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник убежден, что заявление президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев ООН на линию разграничения на Донбассе обусловлено его желанием во что бы то ни стало победить в войне с Украиной. «Что касается заявления о миротворцах. Главное, что следует понимать, - это то, что логика действий российского президента и руководства в целом продиктована не попыткой урегулировать конфликт, а попыткой достичь победы в этом конфликте, собственно, ради чего эта война и была затеяна, начиная с Крыма и заканчивая Донбассом», - сказал Мельник.

По его мнению, Украине необходимо воспринимать подобные российские инициативы именно под таким углом. Конечно, это не означает, что Киев должен категорически становиться в позу и полностью отрицать такие инициативы. Ведь совсем недавно инициатива о миротворцах постоянно исходила от Украины. Поэтому пытаться отрицать или категорически противодействовать ей сейчас только потому, что эту инициативу пытается перехватить президент РФ Путин, было бы нелогично и непонятно для международных партнеров Украины.

Однако нам следует быть предельно внимательными, иметь собственный план, свое видение того, какой должна быть эта миротворческая миссия, ее формат, мандат и последовательно отстаивать все это на международной арене для того, чтобы не дать России использовать идею миротворческой миссии в собственных интересах.

«Введение миротворцев на Донбасс не является нереальным, но вопрос в том, насколько эта миссия, ее мандат и состав будут соответствовать декларируемым целям. В любом случае это может быть шаг к прекращению кровопролития, но наступит завтра, когда эта миссия будет оттуда выходить, что Украина получит? Не будут ли подорваны перспективы Украины как суверенного государства на десятки лет вперед?», - отметил Мельник.

«Миротворческая миссия не является панацеей, и, как правило, она приводит к замораживанию конфликта», - добавляет он.

По его словам, на сегодняшний день в мире действуют почти 100 миротворческих миссий. Некоторые из них продолжаются более 60 лет. И только немногие завершаются реальным установлением мира и урегулированием конфликта…

Так что же делать Украине? Вспомнить 2015 год, когда Россия требовала для оккупированных территорий, вместо миротворцев «особый статус Донбасса», «амнистию», «федерализацию». Все эти хотелки Кремля закончились тем, что антироссийские санкции удалось отстоять.

Более того, по большому счету, Путин проиграл Украину. Не получилось додавить Европу, не вышло пакта с Трампом. И вряд ли в Совбезе ООН с Россией стремятся договариваться на ее условиях. Скорее, на международной арене что-то начали понимать и ищут пути разрешения конфликтов уже без России. И Украине это на руку.

Константин Гончаров