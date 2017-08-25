С начала войны на Донбассе полиция не допустила 300 терактов - Шкиряк

После того, как российские войска вторглись на территорию Украины, правоохранителями успешно предотвращены сотни терактов.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо.TV сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"За последние три с половиной года Служба безопасности Украины и Национальная полиция не допустила более 300 террористических актов разного масштаба, в том числе тех, которые планировались в местах массового скопления людей", - заявил он.

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Что же касается взрыва возле Кабинета Министров и попытки подрыва памятника воинам АТО, которые имели место на День Независимости, 24 августа, то, по мнению советника министра, в обоих случаях имела место "сознательная провокация".

"Я надеюсь, что виновники этих преступлений будут установлены и задержаны", - добавил он.

Что же до общей ситуации в украинской столице, то ее Шкиряк считает спокойной и контролируемой.

"Город Киев является сегодня одной из самых безопасных столиц Европы", - подчеркнул советник главы МВД.