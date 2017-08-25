Завершился ремонт водовода "Горловка-Торецк", который был поврежден в феврале в результате боевых действий

Ремонтники завершили работы на участке водовода «Горловка-Торецк», который был поврежден в феврале в результате боевых действий.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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«СЦКК совместно с ОБСЕ был скоординирован и проведен ремонт участка водовода диаметром 900 мм «Горловка-Торецк» (возле шахты имени Гагарина)», - говорится в сообщении.

В СЦКК напомнили, что участок водовода, который пересекает линию разграничения, был поврежден в результате активных боевых действий еще в феврале. Из него на землю ежедневно вытекало от 14 до 15 тыс. куб. м питьевой воды. Вода заливала подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное (бывшее Ленинское). Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов жителей поселка.

Безопасность проведения работ обеспечивали специалисты ГСЧС Украины, представители подразделений гражданско-военного сотрудничества, а также патрули СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

«Восстановление устойчивого водоснабжения позволит почти 35 тысячам жителей Торецка и поселков в «серой зоне» забыть о жестком графике водоснабжения (два часа в сутки), который был введен на протяжении последних нескольких месяцев, повысит способности города более качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду, а промышленным предприятиям города и района вернуться к обычному режиму работы», - отметили в СЦКК.