Порошенко утвердил новый образец боевого знамени воинских частей

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новый образец боевого знамени воинской части (соединения) ВСУ.

Соответствующий указ № 209/2017 от 5 августа обнародован на официальном сайте главы государства.

«На смену статьи 1 Указа президента Украины от 20 июня 2006 года № 550 "Об описании и рисунке базового образца боевого знамени воинской части (соединения) Вооруженных Сил Украины" утвердить новые описание и рисунок базового образца боевого знамени воинской части (соединения) ВСУ (прилагаются)», - говорится в тексте указа.

Также отмечается, что документ вступает в силу со дня его опубликования.

В описании базового образца боевого знамени воинской части (соединения) ВСУ в частности, сказано, что боевое знамя - квадратное полотнище малинового цвета размером 130 х 130 см с запасом для крепления к древку.

На его лицевой стороне в центре изображена эмблема Вооруженных Сил Украины, помещенная на фоне золотых лучей, которые по три расходятся от центра между сторонами эмблемы (креста). На лучах размещено изображение венков из листьев и гроздей калины, в центре которых изображена эмблема вида ВСУ, к которому принадлежит воинская часть (соединение).

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Полотнище по периметру имеет обрамление, обшитое золотым кантом. Верхняя часть обрамления содержит надпись "За Україну", а нижняя - надпись "За її волю". Правая и левая части обрамления украшены орнаментом в виде изображения листьев и гроздей калины. В углах боевого знамени в обшитых по периметру золотым кантом квадратах размещены изображения прямых равносторонних крестов с расходящимися сторонами.

На его обратной стороне в центре находится надпись названия воинской части (соединения), которой оно вручается.

Полотнище обратной стороны боевого знамени украшено по периметру обрамлением с орнаментом в виде изображения листьев и гроздей калины. В углах размещена эмблема рода войск, к которому принадлежит воинская часть (соединение).

Все изображения и надписи на полотнище знамени выполнены золотым шитьем.