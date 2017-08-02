Чем опасны совместные "учения" российской армии и боевиков "ЛДНР"

В недавнем сообщении «Информационного сопротивления» говорилось, что в оперативных отделах штабов «1-го армейского корпуса ДНР» и «2-го армейского корпуса ЛНР» готовятся к учениям, которые вооруженные силы Российской Федерации проведут уже в августе-сентябре. Прежде всего, благодаря таким учениям оккупационные формирования будут учиться взаимодействовать и осуществлять операции в единой структуре с вооруженными силами Российской Федерации (подразделения обоих «армейских корпусов» «ЛДНР» будут действовать во взаимодействии с 8-й общевойсковой армией ВС РФ, которой они в настоящее время подчиняются). И это наталкивает на определенные размышления. Ведь агрессор (Россия) вряд ли рассматривает сейчас такой вариант как оставить оккупированные территории или позволить их реинтеграцию обратно в Украину. Иначе и совместные учения с армиями боевиков не проходили бы.

Безусловно, под видом учений многое можно сделать с военной точки зрения. Прикрываясь проведением учений, противник может заниматься перегруппировкой сил и средств на определенных направлениях, может наращивать или ротировать состав и проводить множество других действий.

В принципе, в 2014 году мы видели нечто подобное. Тогда буквально накануне военного разгрома квазигосударственных образований «ЛНР» и «ДНР» вмешалась кадровая российская армия. Эту армию переодевали, маскируя под «ополченцев» и категорически отрицая наличие российских военнослужащих на Донбассе. Но все - и по эту сторону фронта, и по ту сторону - прекрасно понимали, что если бы не российская регулярная армия, то этих двух «приматообразных республик» уже бы не существовало.

По сути, они наращивают новый инструмент на нашей юго-восточной границе.

Однако в 2014 году это были «пожарные» действия со стороны противника — они предпринимались второпях. Когда российское высшее военно-политическое руководство приняло решение о задействовании своей регулярной армии, ему пришлось стаскивать в этот район силы и средства практически со всех военных округов. А сейчас Россия планомерно наращивает боевую мощь. Так, сформирована 8-ая общевойсковая армия со штабом в Новочеркасске. В ее состав вошла новая 150-ая идрицко-берлинская мотострелковая бригада, 20-ая мотострелковая бригада, также формируются артиллерийская и ракетная бригады — то есть полный армейский комплект. По сути, они наращивают новый инструмент на нашей юго-восточной границе. А «1-ый АК ДНР» и «2-ой АК ЛНР» подчиняются штабу 8-ой общевойсковой армии.

Таким образом, создается четкая структура на оперативно-тактическом уровне, с четкой командной вертикалью, которая будет управлять всеми действиями. Но в какой форме, когда и зачем, в каком количестве и объеме могут быть использованы эти войска — это вопрос к военно-политическому руководству России, к кремлевскому режиму.

К тому же, не стоит забывать, что и на других участках российско-украинской границы сосредоточены значительные силы противника, например, 20-ая армия и 1-ая гвардейская танковая развертывают дополнительные соединения и части. Речь идет о Сумской, Харьковской и Черниговской областях, на границе с которыми сосредотачиваются силы и средства противника.

Полномасштабное вторжение в Украину будет означать для нынешнего кремлевского режима окончательный разрыв со всем цивилизованным миром.

Будет ли активизация боевых действий на Донбассе в связи с этими учениями — об этом смогут сказать только в Главном управлении разведки. Но, исходя из информации, которая циркулирует в открытых источниках, — вряд ли. Если и будет какое-то обострение (в чем я сильно сомневаюсь), то оно не будет носить характера полномасштабного вторжения по всем направлениям и фронтам.

Если Кремль бросит в Украину свою регулярную армию под видом «зеленых человечков», «вежливых людей», «чебурашек», «телепузиков» — не важно, как они это обставят технически, они смогут осуществлять на территории Украины теракты, посеять нестабильность и хаос, расшатать ситуацию. Но полномасштабное вторжение в Украину будет означать для нынешнего кремлевского режима окончательный разрыв со всем цивилизованным миром. И это откроет для кремлевского режима дверь в современный аналог Нюрнберга. Россия уже сейчас, в связи с последним пакетом санкций США, балансирует на краю.

В свою очередь, цивилизованный мир не просто так избрал такой метод общения с неадекватными товарищами из Кремля как «медленное удушение». Учитывая, что в России есть ядерное оружие, атомные электростанции, громадная территории, пока что управляемая из единого центра, не получится молниеносной миротворческой операции или чего-то вроде этого. Это похоже на то, как на бойню ведут быка: его ласково поглаживают, чтобы он не нервничал и спокойной зашел в стойло, где его убьют током. Так и тут — Россию ласково и медленно «поглаживают», но хватка цивилизованного общества становится крепче.

Константин Машовец, координатор группы «Информационное сопротивление», военный журналист, автор книги «Диалоги с нулей»